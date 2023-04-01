У сборной России и команд из Африки есть предварительные договорённости о матчах в 2023 году

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о том, что национальная команда может сыграть с африканскими сборными в 2023 году.
У сборной России и команд из Африки есть предварительные договорённости о матчах в 2023 году
  • РИА Новости

«Мы ведём переговоры, но нужно смотреть на то, какие сборные сейчас свободны, а какие проводят официальные матчи.

Ведём переговоры с африканскими и латиноамериканскими командами. С рядом крупных африканских команд у нас есть предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в этом году», — приводит слова Митрофанова журналист Севастиан Терлецкий.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Напомним, что после отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее резидент РФС Александр Дюков назвал возможных соперников сборной России в товарищеских играх.

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