У сборной России и команд из Африки есть предварительные договорённости о матчах в 2023 году
- РИА Новости
«Мы ведём переговоры, но нужно смотреть на то, какие сборные сейчас свободны, а какие проводят официальные матчи.
Ведём переговоры с африканскими и латиноамериканскими командами. С рядом крупных африканских команд у нас есть предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в этом году», — приводит слова Митрофанова журналист Севастиан Терлецкий.
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.
Напомним, что после отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
Ранее резидент РФС Александр Дюков назвал возможных соперников сборной России в товарищеских играх.