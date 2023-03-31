Сборная России может сыграть матчи с командами Азии, Африки и Латинской Америки

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал возможных соперников сборной России в товарищеских играх.
Сборная России может сыграть матчи с командами Азии, Африки и Латинской Америки
  • РИА Новости

«В списке фигурируют страны из Азии, Африки и Латинской Америки. С Европой рано или поздно мы сыграем, но говорить о том, что в июне мы проведём какой-то матч, я бы не спешил», — цитирует Дюкова РИА Новости.

Напомним, что после отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее Александр Дюков рассказал, что на исполкоме организации не будет рассматриваться вопрос перехода в Азию.

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