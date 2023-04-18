В РФС объяснили причины отказа от участия в турнире CAFA

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) объяснили решение не участвовать в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды. Решение обусловлено сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом Кубка России по футболу», — приводит заявление службы коммуникаций РФС «Матч ТВ».

В заявлении также уточняется, что участие национальной команды в турнире в Азии рассматривалось в качестве одного из вариантов.

18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Напомним, что после отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее Колосков назвал правильным решение РФС отказаться от участия в турнире CAFA.