Колосков назвал правильным решение РФС отказаться от участия в турнире CAFA

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что организация поступила верно, отказавшись от выступления на турнире CAFA.

«Это абсолютно правильное решение, поскольку участие в этом турнире, наверное, обошлось бы в копеечку, я на 100% поддерживаю такое решение», — цитирует Колоскова ТАСС.

18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Напомним, что после отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее сообщалось, что у сборной России и команд из Африки есть предварительные договорённости о матчах в 2023 году.