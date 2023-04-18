Колосков назвал правильным решение РФС отказаться от участия в турнире CAFA

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что организация поступила верно, отказавшись от выступления на турнире CAFA.
Колосков назвал правильным решение РФС отказаться от участия в турнире CAFA
  • РИА Новости

«Это абсолютно правильное решение, поскольку участие в этом турнире, наверное, обошлось бы в копеечку, я на 100% поддерживаю такое решение», — цитирует Колоскова ТАСС.

18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Напомним, что после отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее сообщалось, что у сборной России и команд из Африки есть предварительные договорённости о матчах в 2023 году.

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