Нимели признался, что чувствовал себя в «Спартаке» почти как дома

Бывший нападающий московского «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о своём выступлении за столичную команду.

«Я подружился со многими людьми. Люди в России просто потрясающие. Я чувствовал себя почти как дома. Ещё понравилась Красная площадь. Это очень мощное место», — цитирует Нимели Metaratings.

По его мнению, на главную площадь России нужно ходить поздно вечером или даже ночью.

«Когда не так много людей. Я гулял там практически каждую неделю», — добавил футболист из Либерии.

Нимели выступал за «Спартак-2» с 2017 по 2021 год. В 109 матчах он забил 23 мяча и отдал 15 голевых передач. Форвард сыграл в РПЛ за главную команду и получил медаль за победу «Спартака» в Суперкубке России 2017 года. 24-летний нападающий сейчас выступает за «Сурхан» в чемпионате Узбекистана.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» намерен выкупить у «Спартака» форварда Степана Оганесяна.