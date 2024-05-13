Кабмин с условием доработки поддержал идею запрета продажи энергетиков до 18 лет

Правительство поддерживает при условии доработки законопроект, которым предлагается запретить розничную продажу безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним на территории России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В январе депутат Госдумы, соавтор проекта Яна Лантратова рассказала в беседе с RT о внесённом в нижнюю палату парламента законопроекте о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним.

По её словам, в таких напитках содержится очень много сахара, но человек этого не чувствует из-за ортофосфорной кислоты, блокирующей центр рвоты.

Помимо этого, Лантратова заявила, что известны случаи летального исхода от передозировки энергетиков или употребления их с большим количеством алкоголя.