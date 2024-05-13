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Кабмин с условием доработки поддержал идею запрета продажи энергетиков до 18 лет

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Правительство поддерживает при условии доработки законопроект, которым предлагается запретить розничную продажу безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним на территории России.
Кабмин с условием доработки поддержал идею запрета продажи энергетиков до 18 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В январе депутат Госдумы, соавтор проекта Яна Лантратова рассказала в беседе с RT о внесённом в нижнюю палату парламента законопроекте о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним.

По её словам, в таких напитках содержится очень много сахара, но человек этого не чувствует из-за ортофосфорной кислоты, блокирующей центр рвоты.

Помимо этого, Лантратова заявила, что известны случаи летального исхода от передозировки энергетиков или употребления их с большим количеством алкоголя.

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