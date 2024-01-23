Депутат Лантратова назвала последствия употребления энергетиков для здоровья

Депутат Госдумы, соавтор проекта Яна Лантратова рассказала в беседе с RT о внесённом в нижнюю палату парламента законопроекте о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним.

«Это же неправильно, что детям разрешено свободно покупать напитки, оказывающие негативное влияние на их здоровье и психику. Никто ведь не контролирует, сколько банок энергетика может выпить школьник. А сам он, возможно, и не задумывается, какой вред его организму могут причинить входящие в состав энергетика вещества. Особенно если их употреблять бесконтрольно», — подчеркнула собеседница RT.

Кроме того, депутат добавила, что в таких напитках содержится очень много сахара, но человек этого не чувствует из-за ортофосфорной кислоты, блокирующей центр рвоты.

«Энергетическими напитками можно повредить слизистую желудка, обострить нервные и психические заболевания, спровоцировать бессонницу и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Детям лучше вообще не употреблять энергетики. Их организм ещё не окреп, сердце находится в состоянии роста. И не исключено, что энергетики противопоказаны им по состоянию здоровья. К этому вопросу стоит относиться серьёзно», — пояснила парламентарий.

Помимо этого, Лантратова заявила, что известны случаи летального исхода от передозировки энергетиков или употребления их с большим количеством алкоголя.

«Ошибочно полагать, что они могут быть полезны, как пишут недобросовестные производители», — заключила она.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесён проект закона о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним.