Лантратова рассказала подробности проекта касательно маркировки энергетиков

Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT рассказала о проекте об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде.

«Энергетики не такие уж безобидные напитки, как может показаться на первый взгляд. В них, помимо большого содержания сахара и кофеина, есть вредные вещества», — подчеркнула депутат.

По её словам, даже если десять человек откажутся от употребления энергетиков, увидев предупреждающую надпись, «то это уже будет нашей победой».

«Своим законопроектом мы призываем производителей быть честными с потребителями — крупным шрифтом указывать противопоказания», — заключила собеседница RT.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесён проект о маркировке энергетиков надписями об их вреде.

В пояснительной записке говорится, что предупреждение должно занимать не менее 15% площади потребительской тары.