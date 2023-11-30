Лантратова рассказала подробности проекта касательно маркировки энергетиков
- РИА Новости
«Энергетики не такие уж безобидные напитки, как может показаться на первый взгляд. В них, помимо большого содержания сахара и кофеина, есть вредные вещества», — подчеркнула депутат.
По её словам, даже если десять человек откажутся от употребления энергетиков, увидев предупреждающую надпись, «то это уже будет нашей победой».
«Своим законопроектом мы призываем производителей быть честными с потребителями — крупным шрифтом указывать противопоказания», — заключила собеседница RT.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесён проект о маркировке энергетиков надписями об их вреде.
В пояснительной записке говорится, что предупреждение должно занимать не менее 15% площади потребительской тары.