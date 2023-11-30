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Депутат Нилов объяснил важность маркировки энергетиков надписями об их вреде

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Анастасия Белоусова
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT рассказал о проекте об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде.
Депутат Нилов объяснил важность маркировки энергетиков надписями об их вреде
  • РИА Новости

«Эта инициатива направлена на то, чтобы у нас была нормальная маркировка. Понятная и визуально доступная для граждан», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, сегодня разобрать информацию на банке очень сложно из-за мелкого шрифта.

«Мы предлагаем закрепить законодательно площадь и то, что необходимо предупредить, какой вред здоровью наносит напиток. Речь идёт о рекомендациях и категорических противопоказаниях употреблять напиток несовершеннолетними, кормящими, беременными, а также лицами с хроническими заболеваниями. Надо понимать, что призывы, которые пишут производители, о том, что энергетик полезный и заряжает энергией — всё это за счёт здоровья. То есть любой покупатель должен понимать, что он платит не только рублём, но и здоровьем. Каждый пусть делает выбор сам, но наша задача — предупредить», — объяснил RT Нилов.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесён проект о маркировке энергетиков надписями об их вреде.

В пояснительной записке говорится, что предупреждение должно занимать не менее 15% площади потребительской тары.

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