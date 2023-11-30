В Госдуму внесён проект о маркировке энергетиков надписями об их вреде

В Госдуму внесён проект об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде.

В пояснительной записке говорится, что законопроектом предусматривается нанесение на тару с энергетиками надписи «Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит Вашему здоровью. Опасно употребление вместе с алкоголем. Категорически не рекомендуется употребление лицами в возрасте до 18 лет, беременными и кормящими женщинами, лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией».

Отмечается, что предупреждение должно занимать не менее 15% площади потребительской тары.

Проект закона был внесён в Госдуму главой комитета по труду Ярославом Ниловым (ЛДПР), вице-спикером ГД Владиславом Даванковым («Новые люди»), депутатом Султаном Хамзаевым («Единая Россия») и другими.