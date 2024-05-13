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РБК: сети «АндерСон» доначислили более 500 млн рублей налогов, штрафов и пени

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Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила проверку сети кафе «АндерСон» за 2019—2021 годы и выявила, что компании, входящие в операционные структуры группы, использовали «ресторанную схему» для сокрытия подотчётной выручки.
РБК: сети «АндерСон» доначислили более 500 млн рублей налогов, штрафов и пени
  • РИА Новости

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с результатами проверки.

Собеседник рассказал, что в 2020—2021 годах объём сокрытой выручки составил более 1 млрд рублей — это 36% от всего оборота группы. В отдельные периоды у некоторых из фирм доля скрытой выручки достигала 65%. По оценкам налоговиков, общий действительный размер выручки «АндерСона» составлял около 2,6 млрд рублей.

Как пишет издание, ФНС анализировала работу нескольких компаний, в том числе ООО «Тиролерхоф», ООО «Хани энд пай», ООО «Касл» и ООО «Герань».

Кроме того, служба во время проверки установила, что в компаниях платили серые зарплаты, а ещё одним способом сократить выплаты в бюджет налоговики называют передачу оборудования кафе, которые открывались на месте обособленных подразделений ООО «Тиролерхоф», говорится в материале.

«Взаимозависимые фирмы, которые открывали кафе на месте закрывшихся кафе ООО «Тиролерхоф», получали оборудование бесплатно, а независимые — на возмездной основе», — сообщает источник.

Так, сумма доначислений по группе «АндерСон» превысила 550 млн рублей, из которых на налоги приходится около 370 млн рублей, а остальное — штрафы и пени, рассказал собеседник.

В ноябре 2022 года стало известно, что сотрудники ФНС и МВД начали налоговые проверки в сети семейных кафе и кондитерских «АндерСон» в Москве и Подмосковье.

Перед этим налоговая служба совместно с ЦБ и Росфинмониторингом заявили, что выявили крупномасштабную схему легализации денежных средств в сфере общепита.

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