ФНС: раскрыта одна из крупнейших в России площадок по отмыванию доходов в сфере общепита

Федеральная налоговая служба России совместно с ЦБ и Росфинмониторингом выявили крупномасштабную схему легализации денежных средств в сфере общепита.

Как уточняется в сообщении на сайте ФНС, в основе работы площадки лежала замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги.

«Использование схемы позволяет предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС», — говорится в заявлении ведомства.

Также появляется возможность выплачивать сотрудникам «серую» заработную плату.

Как сообщало РБК, в ФНС отметили, что установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что считает справедливой идею облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые при этом продолжают получать выплаты из России.