Силуанов поддержал идею налогообложения уехавших из страны россиян
- РИА Новости
Если люди уезжают и работают удалённо, «центр жизненных интересов» у них всё равно находится в России, рассказал министр РБК.
«Заработную плату получают из источников в нашей стране, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан», — отметил он.
Отвечая на вопрос, есть ли в этом фискальный смысл, Силуанов сказал, что это «вопрос справедливого налогообложения».
Вместе с этим Силуанов отмечал, что вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян на данный момент неактуален.