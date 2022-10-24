Силуанов поддержал идею налогообложения уехавших из страны россиян

Глава Минфина Антон Силуанов считает справедливой идею облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые при этом продолжают получать выплаты из России.

Если люди уезжают и работают удалённо, «центр жизненных интересов» у них всё равно находится в России, рассказал министр РБК.

«Заработную плату получают из источников в нашей стране, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан», — отметил он.

Отвечая на вопрос, есть ли в этом фискальный смысл, Силуанов сказал, что это «вопрос справедливого налогообложения».

Вместе с этим Силуанов отмечал, что вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян на данный момент неактуален.