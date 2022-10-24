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Силуанов поддержал идею налогообложения уехавших из страны россиян

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Глава Минфина Антон Силуанов считает справедливой идею облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые при этом продолжают получать выплаты из России.
Силуанов поддержал идею налогообложения уехавших из страны россиян
  • РИА Новости

Если люди уезжают и работают удалённо, «центр жизненных интересов» у них всё равно находится в России, рассказал министр РБК.

«Заработную плату получают из источников в нашей стране, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан», — отметил он.

Отвечая на вопрос, есть ли в этом фискальный смысл, Силуанов сказал, что это «вопрос справедливого налогообложения».

Вместе с этим Силуанов отмечал, что вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян на данный момент неактуален.

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