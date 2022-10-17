Силуанов высказался против увеличения налоговой нагрузки на россиян

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян на данный момент неактуален.

«Мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный и время далеко не самое подходящее», — цитирует его РИА Новости.

Силуанов пояснил, что прогрессивная шкала по налогу на доходы физических лиц была создана для поддержки тяжелобольных детей.

Он также уточнил, что увеличение нагрузки негативно влияет на доверие граждан к действиям правительства.

11 октября Международный валютный фонд (МВФ) в октябрьском докладе улучшил прогноз по российской экономике.