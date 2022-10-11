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МВФ вновь улучшил прогноз по экономике России

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Международный валютный фонд (МВФ) в октябрьском докладе вновь улучшил прогноз по российской экономике.
МВФ вновь улучшил прогноз по экономике России
  • AFP
  • © Stefani Reynolds

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, в фонде теперь в 2022 году ожидают спада ВВП России на 3,4% вместо 6%, а в 2023 году — на 2,3% против июльского прогноза в 3,5%.

Инфляцию в России эксперты фонда ожидают в 2022 году на уровне 13,8% со снижением до 5% в 2023 году. Безработица, по оценкам фонда, составит 4% и 4,3% в нынешнем и будущем годах соответственно.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников спрогнозировал, что сокращение ВВП по итогам текущего года составит 2,9%.

Президент России Владимир Путин допустил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12%.

29 сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета России превысит 0,9% ВВП в свете новых задач.

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