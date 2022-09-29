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Силуанов допустил, что дефицит бюджета России превысит 0,9% ВВП в свете новых задач

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Дефицит бюджета России в 2022 году может превысить 0,9% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». Как напомнил глава министерства, в текущем году возникают новые задачи, поэтому и «цифра, скорее всего, подрастёт».

Как напоминает «Прайм», в документах, внесённых правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2023—2025 годы, содержался прогноз по дефициту на уровне 0,9% ВВП.

Силуанов отметил, что социальные обязательства бюджета на следующие годы будут обеспечены в безусловном порядке.

«Что касается новых задач, это и задачи, связанные с технологическим суверенитетом, и с развитием инфраструктуры и поддержки предпринимательства, — на всё это также закладывается необходимое финансирование», — сказал министр.

Власти также учли дополнительные бюджетные ассигнования, которые потребуются, также предусмотрены необходимые ресурсы на восстановление экономики регионов, которые разрушены в результате действий со стороны Украины.

Вместе с этим планируется индексация пенсий и заработных плат в бюджетной сфере.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что попытка Запада ограничить экспорт энергоносителей из страны привела к росту нефтегазовых доходов российского бюджета почти на 50%.

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