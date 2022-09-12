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Путин допустил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12%

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Российский лидер Владимир Путин допустил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12%.

Он отметил, что после пикового значения в 17,8% в апреле инфляция замедлилась до 14,1%.

«Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%, и, как вы сами говорите, мы с вами это обсуждаем постоянно, наши эксперты в администрации, в правительстве считают, что тренд на понижение инфляции будет продолжен», — сказал Путин на совещании.

В июле Центробанк понизил прогноз инфляции в России по итогам 2022 года до 12—15%

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