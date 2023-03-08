«Оренбург» намерен выкупить у «Спартака» форварда Оганесяна
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«Что касается трансфера Степана, пока что он в аренде. Посмотрим, что будет дальше. Летом будем рассматривать возможные варианты, включая выкуп, потому что не только от нас всё зависит», — цитирует Андреева Sport24.
Он признался, что ещё не разговаривал с Оганесяном на эту тему.
«Но мы на него рассчитываем, как и на всех футболистов в нашей команде», — заключил Андреев.
21-летний форвард в сезоне-2022/21 в 15 матчах забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Оганесяна в €500 тыс.
Ранее Андреев высказался о возможном подписании полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа.