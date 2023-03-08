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«Оренбург» намерен выкупить у «Спартака» форварда Оганесяна

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о планах по сотрудничеству с арендованным у московского «Спартака» нападающим Степаном Оганесяном.
«Оренбург» намерен выкупить у «Спартака» форварда Оганесяна
  • Gettyimages.ru

«Что касается трансфера Степана, пока что он в аренде. Посмотрим, что будет дальше. Летом будем рассматривать возможные варианты, включая выкуп, потому что не только от нас всё зависит», — цитирует Андреева Sport24.

Он признался, что ещё не разговаривал с Оганесяном на эту тему.

«Но мы на него рассчитываем, как и на всех футболистов в нашей команде», — заключил Андреев.

21-летний форвард в сезоне-2022/21 в 15 матчах забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Оганесяна в €500 тыс.

Ранее Андреев высказался о возможном подписании полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа.

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