Спортивный директор «Оренбурга»: Ондуа — в шорт-листе нашего клуба

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном подписании полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа.

«На данный момент мы не ищем футболистов. Посмотрим, как летом будут обстоять дела. Скажем так, Гаэля Ондуа оставили в шорт-листе. Летом будем комплектовать команду и, если нам нужна будет данная позиция как вариант, мы рассмотрим камерунского игрока», — цитирует Андреева Sport24.

6 марта Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает из-за его отношения к России.

В «Ганновере», в свою очередь, сообщили, что футболист не проходит в состав по спортивному принципу.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, мог бы Ондуа усилить клуб РПЛ.