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Гришин: ждать ли возвращения Ондуа в Россию? Это зависит от его желания

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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, мог бы защитник «Ганновера» Гаэль Ондуа усилить клуб РПЛ.
Гришин: ждать ли возвращения Ондуа в Россию? Это зависит от его желания
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Не могу точно сказать, усилил бы Ондуа клубы РПЛ. Но когда Гаэль играл за дубль, он смотрелся хорошо, но на тот момент в ЦСКА была высокая конкуренция. Тогда в основе играл Вернблум, Хонда выходил на поле. Наверное, поэтому он и уехал в Европу. Ждать ли его возвращения в Россию? Это зависит от его желания», — заявил Гришин RT.

6 марта Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает из-за его отношения к России.

В «Ганновере», в свою очередь, сообщили, что футболист не проходит в состав по спортивному принципу.

Ранее Гришин поделился мнением о ситуации с Гаэлем Ондуа в «Ганновере».

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