Гришин: ждать ли возвращения Ондуа в Россию? Это зависит от его желания
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
«Не могу точно сказать, усилил бы Ондуа клубы РПЛ. Но когда Гаэль играл за дубль, он смотрелся хорошо, но на тот момент в ЦСКА была высокая конкуренция. Тогда в основе играл Вернблум, Хонда выходил на поле. Наверное, поэтому он и уехал в Европу. Ждать ли его возвращения в Россию? Это зависит от его желания», — заявил Гришин RT.
6 марта Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает из-за его отношения к России.
В «Ганновере», в свою очередь, сообщили, что футболист не проходит в состав по спортивному принципу.
Ранее Гришин поделился мнением о ситуации с Гаэлем Ондуа в «Ганновере».