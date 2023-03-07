Узнать больше

Гришин считает, что Ондуа не проходит в состав «Ганновера» не из-за его отношения к России

Короткая ссылка
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о ситуации с защитником «Ганновера» Гаэлем Ондуа.
Гришин считает, что Ондуа не проходит в состав «Ганновера» не из-за его отношения к России
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Я не думаю, что это связано с его отношением к России. Скорее всего, на это повлияли игровые аспекты. Если игрок сильный, то тренер не будет его по каким-то причинам сажать на скамейку. Он всего за год сыграл две игры, где выходил на замену. И это уже было до его интервью. Вероятно, что он просто проиграл конкуренцию другим игрокам», — заявил Гришин RT.

6 марта Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает из-за его отношения к России.

В «Ганновере», в свою очередь, сообщили, что футболист не проходит в состав по спортивному принципу.

Ранее Александр Мостовой высказался о ситуации с Ондуа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить