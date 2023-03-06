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Ондуа заявил, что «Ганновер» больше на него не рассчитывает: причины понятны

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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает.
Ондуа заявил, что «Ганновер» больше на него не рассчитывает: причины понятны
  • Gettyimages.ru

«Если коротко — в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира, несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.

Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин и считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену», — приводит слова Ондуа Sports.ru.

Ондуа на ЧМ-2022 в Катаре сыграл в двух матчах за сборную Камеруна. На поле он выходил в бутсах с флагом России, которые после мундиаля выставил на благотворительный аукцион.

При этом по ходу турнира в Норвегии призывали наказать Гаэля за экипировку с российским триколором, но в ФИФА не стали этого делать.

Ранее Ондуа признался, что был готов к отстранению от чемпионата мира 2022 года за изображение российского флага на своих бутсах.

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