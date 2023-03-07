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Мостовой: возможно, отстранение Ондуа связано с тем, что он признавался в любви к России

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации с защитником «Ганновера» Гаэлем Ондуа.
Мостовой: возможно, отстранение Ондуа связано с тем, что он признавался в любви к России
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Возможно, его отстранение как-то связано с тем, что он признавался в любви к России. И это нормально, когда человек высказывается за свою страну. Он высказался за Россию, он имеет на это право.

Но это нельзя напрямую назвать русофобией, потому что стоит учитывать тот факт, что он мог не проходить в состав по качеству игры. Там же ещё игроки есть, кто-то заслужил больше», — заявил Мостовой RT.

6 марта Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает из-за его российского паспорта и отношения к России.

Ранее в «Ганновере» сообщили, что Ондуа не проходит в состав по спортивному принципу.

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