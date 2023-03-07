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В «Ганновере» сообщили, что Ондуа не проходит в состав по спортивному принципу

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Пресс-служба «Ганновера» прокомментировала положение камерунского защитника команды Гаэля Ондуа, имеющего российский паспорт.
В «Ганновере» сообщили, что Ондуа не проходит в состав по спортивному принципу
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  • © Adam Pretty - FIFA

«Малое количество игрового времени объясняется спортивными причинами. Ему давали шансы проявить себя на тренировках и в двух матчах во второй бундеслиге — он не смог ими воспользоваться. Ему несколько раз сообщали спортивную оценку», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Bild сообщал, что представитель игрока Вадим Васильев отправился в Ганновер для переговоров со спортивным директором команды Маркусом Манном. В случае разрыва контракта клуб заплатит Ондуа €200 тыс.

Ранее Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает.

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