В «Ганновере» сообщили, что Ондуа не проходит в состав по спортивному принципу

Пресс-служба «Ганновера» прокомментировала положение камерунского защитника команды Гаэля Ондуа, имеющего российский паспорт.

«Малое количество игрового времени объясняется спортивными причинами. Ему давали шансы проявить себя на тренировках и в двух матчах во второй бундеслиге — он не смог ими воспользоваться. Ему несколько раз сообщали спортивную оценку», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Bild сообщал, что представитель игрока Вадим Васильев отправился в Ганновер для переговоров со спортивным директором команды Маркусом Манном. В случае разрыва контракта клуб заплатит Ондуа €200 тыс.

Ранее Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает.