Bild: Ондуа может расторгнуть контракт с «Ганновером»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа и «Ганновер» могут расторгнуть контракт о сотрудничестве.

Как сообщает Bild, представитель игрока Вадим Васильев отправился в Ганновер для переговоров со спортивным директором команды Маркусом Манном. В случае разрыва контракта клуб заплатит Ондуа €200 тыс.

Ондуа на ЧМ-2022 в Катаре сыграл в двух матчах за сборную Камеруна. На поле он выходил в бутсах с флагом России, которые после мундиаля выставил на благотворительный аукцион.

При этом по ходу турнира в Норвегии призывали наказать Гаэля за экипировку с российским триколором, но в ФИФА не стали этого делать.

Ранее Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает.