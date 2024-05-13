Трое мужчин в Великобритании обвиняются в шпионаже в пользу Гонконга
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Об этом сообщает Associated Press.
38-летний Чи Люн Вай, 37-летний Мэтью Трикетт и 63-летний Чунг Биу Юэн предстанут перед судом Вестминстера по обвинению в соответствии с законом о национальной безопасности.
«Хотя эти преступления вызывают беспокойство, я хочу заверить общественность, что мы не считаем, что существует какая-либо более серьёзная угроза», — заявил Доминик Мерфи, глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда.
По его словам, расследование по данному делу продолжается.