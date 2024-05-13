Трое мужчин в Великобритании обвиняются в шпионаже в пользу Гонконга

Троим мужчинам в Великобритании предъявлены обвинения в предполагаемом содействии разведывательной службе Гонконга и иностранном вмешательстве.

Об этом сообщает Associated Press.

38-летний Чи Люн Вай, 37-летний Мэтью Трикетт и 63-летний Чунг Биу Юэн предстанут перед судом Вестминстера по обвинению в соответствии с законом о национальной безопасности.

«Хотя эти преступления вызывают беспокойство, я хочу заверить общественность, что мы не считаем, что существует какая-либо более серьёзная угроза», — заявил Доминик Мерфи, глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда.

По его словам, расследование по данному делу продолжается.