RT в Telegram
Подпишись

Трое мужчин в Великобритании обвиняются в шпионаже в пользу Гонконга

Короткая ссылка
Троим мужчинам в Великобритании предъявлены обвинения в предполагаемом содействии разведывательной службе Гонконга и иностранном вмешательстве.
Трое мужчин в Великобритании обвиняются в шпионаже в пользу Гонконга
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Associated Press.

38-летний Чи Люн Вай, 37-летний Мэтью Трикетт и 63-летний Чунг Биу Юэн предстанут перед судом Вестминстера по обвинению в соответствии с законом о национальной безопасности.

«Хотя эти преступления вызывают беспокойство, я хочу заверить общественность, что мы не считаем, что существует какая-либо более серьёзная угроза», — заявил Доминик Мерфи, глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда.

По его словам, расследование по данному делу продолжается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить