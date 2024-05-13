Аналитик Леонков объяснил предложение назначить министром обороны Белоусова

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил в беседе с RT, почему президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России, а на должность министра обороны предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.

«То, что произошло, это было ожидаемо, потому что современная обстановка и то, что мы получаем в ходе специальной военной операции, требует изменения или, скажем, отлаживания механизма, прежде всего экономического механизма, в нашей армии», — отметил эксперт.

Леонков пояснил, что её жизнеобеспечение и деятельность, как в мирное время, так и в боевых условиях, имеет огромное значение.

Кроме того, он обратил внимание на то, что, например, такой вопрос, как выпуск снарядов в миллионах единиц в год, тоже связан с экономикой.

«Это же нужно наполнять склады на случай более глобальных конфликтов. Это нужно обеспечивать зону боевых действий в СВО, а также обеспечивать учебно-боевую подготовку других воинских подразделений, которые занимаются вопросами обороноспособности страны вне зоны специальных военных действий. Всё это экономика, всё это экономические вопросы», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, потребовалось «сбалансирование экономического механизма».

«И этот вопрос поручили человеку, который в этом вопросе опытный, который известен как человек, который занимается структурированием, оптимизацией. Это не значит, что экономика должна быть экономной, как некоторые заявляют. Наоборот, это структурирование экономических процессов внутри нашей армии и флота должно приводить к тому, чтобы армия была гибким механизмом, который бы реагировал на любые виды и масштабы угроз. В связи с этим, я думаю, было принято такое решение», — рассказал специалист.

Помимо этого, Леонков подчеркнул, что Шойгу ушёл на повышение.

«И теперь будет заниматься вопросами стратегическими, которые связаны с нашей национальной безопасностью, и также вопросами военно-технического сотрудничества, в которых он глубоко погружён в тему», — пояснил он.

Президент Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На должность министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.