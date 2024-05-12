Продвинулись в глубину обороны противника: в МО РФ сообщили об освобождении ещё четырёх населённых пунктов в ходе СВО

В Харьковской области бойцы группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, заявили в Минобороны России. За сутки российские военные уничтожили шесть танков противника, включая Abrams, четыре вертолёта Ми-24 и один Ми-8. Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 и перехватили восемь тактических ракет «Точка-У».

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково (Харьковская область). Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации.

В районах н. п. Волчанск, Дегтярное и Казачья Лопань (Харьковская область) поражены живая сила и техника формирований 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны.

За сутки противник потерял здесь до 100 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину «Казак» и четыре автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR производства Франции, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм орудие Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО «Град».

Также на russian.rt.com Подполье: удары нанесены по скоплениям техники и личного состава в Харьковской области

В свою очередь, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14, 30, 66-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах н. п. Артёмовка, Макеевка, Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Ямполовка (ДНР), а также балки Оливовский Яр.

Российские военные отразили четыре контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Стельмаховка (ЛНР) и Синьковка (Харьковская область).

По оценкам Минобороны РФ, противник потерял до 190 человек, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 и боевую машину РСЗО «Град».

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 92-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 107, 112, 115-й бригад теробороны в районах н. п. Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка, Орехово-Василевка, Спорное и Часов Яр (ДНР).

Отражены две контратаки штурмовых групп 41-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Красное (ДНР).

Противник за сутки потерял в этом секторе до 620 военнослужащих, два танка, 18 автомобилей, боевую машину ЗРК «Стрела-10», 155-мм САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании, гаубицы М777 и Д-20, три 122-мм САУ «Гвоздика», три 105-мм орудия L119 и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Наряду с этим уничтожено шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Также по теме ТАСС: в Харьковской области частично уничтожена БТГ из боевиков «Кракена» и РДК На Харьковском направлении в ходе боёв частично уничтожена батальонная тактическая группа (БТГ) ВСУ, собранная из украинских...

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й механизированной бригад ВСУ и 2-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Водяное, Евгеновка, Майорск и Семёновка (ДНР).

За сутки отражены десять контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 142-й, 143-й пехотных, 23, 47, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Архангельское, Нетайлово, Новгородское, Соловьёво и Уманское (ДНР).

В этом секторе ВСУ потеряли до 415 человек, два танка, в том числе Abrams, БМП Bradley производства США, боевую бронированную машину «Казак», три автомобиля и 155-мм американскую САУ Paladin.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Владимировка (ДНР) и Дорожнянка (Запорожская область).

Отражены две контратаки штурмовых групп 21-й бригады Нацгвардии и 123-й бригады теробороны в районах н. п. Старомайорское и Урожайное (ДНР).

ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, три автомобиля, гаубицы М777 и «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах н. п. Работино (Запорожская область), Золотая Балка, Ивановка и Казацкое (Херсонская область).

Как уточнили в МО, в этом секторе противник потерял до 50 человек, два автомобиля, шесть гаубиц М777, две САУ «Гвоздика» и три орудия Д-30.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили в районе н. п. Манвеловка (Днепропетровская область) четыре вертолёта Ми-24 и поразили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.

В 131 районе нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 противника. Кроме того, перехвачены 36 украинских БПЛА, восемь тактических ракет «Точка-У», управляемая авиабомба HAMMER производства Франции, а также 23 реактивных снаряда систем Vampire, «Град» и «Ольха».