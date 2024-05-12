Продвинулись в глубину обороны противника: в МО РФ сообщили об освобождении ещё четырёх населённых пунктов в ходе СВО
Минобороны РФ: в Харьковской области освобождено ещё четыре населённых пункта
- РИА Новости
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Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково (Харьковская область). Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации.
В районах н. п. Волчанск, Дегтярное и Казачья Лопань (Харьковская область) поражены живая сила и техника формирований 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны.
За сутки противник потерял здесь до 100 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину «Казак» и четыре автомобиля.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR производства Франции, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм орудие Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО «Град».Также на russian.rt.com Подполье: удары нанесены по скоплениям техники и личного состава в Харьковской области
В свою очередь, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14, 30, 66-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах н. п. Артёмовка, Макеевка, Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Ямполовка (ДНР), а также балки Оливовский Яр.
Российские военные отразили четыре контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Стельмаховка (ЛНР) и Синьковка (Харьковская область).
По оценкам Минобороны РФ, противник потерял до 190 человек, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 и боевую машину РСЗО «Град».
Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 92-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 107, 112, 115-й бригад теробороны в районах н. п. Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка, Орехово-Василевка, Спорное и Часов Яр (ДНР).
Отражены две контратаки штурмовых групп 41-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Красное (ДНР).
Противник за сутки потерял в этом секторе до 620 военнослужащих, два танка, 18 автомобилей, боевую машину ЗРК «Стрела-10», 155-мм САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании, гаубицы М777 и Д-20, три 122-мм САУ «Гвоздика», три 105-мм орудия L119 и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Наряду с этим уничтожено шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.
Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й механизированной бригад ВСУ и 2-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Водяное, Евгеновка, Майорск и Семёновка (ДНР).
За сутки отражены десять контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 142-й, 143-й пехотных, 23, 47, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Архангельское, Нетайлово, Новгородское, Соловьёво и Уманское (ДНР).
В этом секторе ВСУ потеряли до 415 человек, два танка, в том числе Abrams, БМП Bradley производства США, боевую бронированную машину «Казак», три автомобиля и 155-мм американскую САУ Paladin.
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Владимировка (ДНР) и Дорожнянка (Запорожская область).
Отражены две контратаки штурмовых групп 21-й бригады Нацгвардии и 123-й бригады теробороны в районах н. п. Старомайорское и Урожайное (ДНР).
ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, три автомобиля, гаубицы М777 и «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах н. п. Работино (Запорожская область), Золотая Балка, Ивановка и Казацкое (Херсонская область).
Как уточнили в МО, в этом секторе противник потерял до 50 человек, два автомобиля, шесть гаубиц М777, две САУ «Гвоздика» и три орудия Д-30.
Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили в районе н. п. Манвеловка (Днепропетровская область) четыре вертолёта Ми-24 и поразили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.
В 131 районе нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ.
Средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 противника. Кроме того, перехвачены 36 украинских БПЛА, восемь тактических ракет «Точка-У», управляемая авиабомба HAMMER производства Франции, а также 23 реактивных снаряда систем Vampire, «Град» и «Ольха».