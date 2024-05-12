ТАСС: в Харьковской области частично уничтожена БТГ из боевиков «Кракена» и РДК

На Харьковском направлении в ходе боёв частично уничтожена батальонная тактическая группа (БТГ) ВСУ, собранная из украинских военнослужащих, а также боевиков «Кракена» и РДК*, сообщили ТАСС в силовых структурах.

РИА Новости

«БТГ противника частично уничтожена, остатки бросились в бегство», — сказал собеседник агентства. Источник добавил, что ВСУ оставили «около 300 человек ранеными и убитыми». 11 мая Министерство обороны заявило, что ВС России освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. 12 мая стало известно, что подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили ещё четыре населённых пункта: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. * «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.