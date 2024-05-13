Политолог Мезюхо прокомментировал назначение Шойгу секретарём Совбеза

Политолог Иван Мезюхо заявил в беседе с RT, что назначение Сергея Шойгу секретарём Совета безопасности свидетельствует о том, что этот орган по-прежнему будет играть одну из ключевых ролей в принятии решений по вопросу обеспечения безопасности России.

«Я думаю, текущая кадровая ротация говорит о том, что президент доверяет людям, которые многие годы работают в системе силовых ведомств и правительства Российской Федерации и зарекомендовали себя с лучшей стороны», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, предложение назначить на пост министра обороны гражданского человека и ведущего экономиста страны свидетельствует о том, что в ведомстве будут проведены серьёзные реформы.

«И, возможно, финансово-экономический аудит, поэтому неспроста предлагается на этот пост человек не из военной среды, а специалист, ранее зарекомендовавший себя на столь высокой позиции в экономическом блоке правительства Российской Федерации», — добавил Мезюхо.

Кроме того, по его словам, назначение Сергея Шойгу секретарём Совета безопасности свидетельствует о том, что этот орган по-прежнему будет играть одну из ключевых ролей в принятии решений по вопросу обеспечения безопасности России и вообще всего комплекса тех вопросов, которые можно отнести к военным.

«То, что в ряде ведомств была сделана ставка на тех руководителей, которые занимали свои должности ранее, на мой взгляд, свидетельствует о том, что Владимир Путин в принципе осуществляет взвешенную кадровую политику. С одной стороны, он понимает, что необходимо обновление, с другой стороны, он не заменяет кадры там, где на данный момент они показывают себя с самой эффективной стороны», — заключил специалист.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков объяснил в беседе с RT, почему президент Владимир Путин назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России, а на должность министра обороны предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.