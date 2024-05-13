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Предложенный на пост министра обороны Белоусов прибыл в Совфед

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Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов, предложенный президентом Владимиром Путиным, прибыл в Совет Федерации, где проходят консультации профильных комитетов.
Предложенный на пост министра обороны Белоусов прибыл в Совфед
  • РИА Новости

13 мая в Совете Федерации проводятся консультации по представленным президентом кандидатурам на должности руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На должность министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.

Как отметили в Кремле, президент предложил на пост министра обороны гражданского человека, так как очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента». 

Представитель Кремля напомнил, что на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и «оперативного внедренчества».

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