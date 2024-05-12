RT в Telegram
Подпишись

Песков: Путин принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек

Короткая ссылка
Президент Владимир Путин принял решение, чтобы Министерство обороны России возглавил гражданский человек, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков: Путин принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек
  • РИА Новости

«Президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек», — сказал представитель Кремля, поясняя предложение Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, который ранее занимал должность первого вице-премьера.

Как подчеркнул Песков, очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента».

Представитель Кремля напомнил, что на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и «оперативного внедренчества».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить