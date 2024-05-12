Песков: Путин принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек

Президент Владимир Путин принял решение, чтобы Министерство обороны России возглавил гражданский человек, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек», — сказал представитель Кремля, поясняя предложение Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, который ранее занимал должность первого вице-премьера.

Как подчеркнул Песков, очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента».

Представитель Кремля напомнил, что на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и «оперативного внедренчества».