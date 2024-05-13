Интерфакс: правкомиссия поддержала штрафы за скрытые автомобильные номера

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о введении штрафов за скрытие автомобильных номеров.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

В законопроекте предлагается ввести административную ответственность за управление автомобилем с устройствами, которые препятствуют идентификации госномера.

Кроме того, инициатива предусматривает штраф за повторное управление транспортным средством без номеров в течение года.

Штрафы также могут ввести за видоизменённые и скрытые госномера.

Как отмечается, проект отзыва по этому документу включён в повестку заседания комиссии в понедельник, 13 мая.

Ранее в МВД предложили сделать обязательным флаг России на номерах автомобилей.