Интерфакс: правкомиссия поддержала штрафы за скрытые автомобильные номера
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
В законопроекте предлагается ввести административную ответственность за управление автомобилем с устройствами, которые препятствуют идентификации госномера.
Кроме того, инициатива предусматривает штраф за повторное управление транспортным средством без номеров в течение года.
Штрафы также могут ввести за видоизменённые и скрытые госномера.
Как отмечается, проект отзыва по этому документу включён в повестку заседания комиссии в понедельник, 13 мая.
Ранее в МВД предложили сделать обязательным флаг России на номерах автомобилей.