RT в Telegram
Подпишись

Интерфакс: правкомиссия поддержала штрафы за скрытые автомобильные номера

Короткая ссылка
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о введении штрафов за скрытие автомобильных номеров.
Интерфакс: правкомиссия поддержала штрафы за скрытые автомобильные номера
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

В законопроекте предлагается ввести административную ответственность за управление автомобилем с устройствами, которые препятствуют идентификации госномера.

Кроме того, инициатива предусматривает штраф за повторное управление транспортным средством без номеров в течение года.  

Штрафы также могут ввести за видоизменённые и скрытые госномера. 

Как отмечается, проект отзыва по этому документу включён в повестку заседания комиссии в понедельник, 13 мая.

Ранее в МВД предложили сделать обязательным флаг России на номерах автомобилей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить