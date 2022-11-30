Макгрегор вызвал Лобова на бой после поданного в суд иска из-за виски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вызвал ирландского бойца российского происхождения Артёма Лобова на поединок.

«Я вызываю тебя на бой сегодня в 22:30. Я встречу тебя в SBG Concord, и мы будем бороться за всё. Разберем всё, что адвокаты сообщают мне о клевете и обо всех этих судебных процессах и прочем. Ответь на этот чертов крик, ты, маленькая блузка», — заявил Макгрегор в Twitter.

По информации Irish Independent, темой спора стала идея виски Proper Twelve. Лобов требует от Макгрегора 5% суммы от продажи.

Напомним, что Макгрегор продал большую часть акций Proper Twelve за $600 млн.

Всего на счету Конора 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру. В настоящий момент ирландец восстанавливается после травмы.

Ранее Макгрегор обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову.