Макгрегор угрожает Нурмагомедову побить всю его семью

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Подожди, когда я встану, я побью всю твою семью. Этот грёбаный лев отдыхает в самом центре клетки. И крыса это знает», — написал Макгрегор.

Напомним, что в 2018 году бойцы провели очный поединок. Победу праздновал россиянин, он применил болевой приём в четвёртом раунде.

Всего на счету Конора 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру. Хабиб провёл в ММА 29 боёв и ни разу в них не проиграл.

Ранее сообщалось, что Макгрегор вспомнил похвалу от покойного отца Хабиба Нурмагомедова.