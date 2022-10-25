«Балтика» не станет наказывать Гогричиани за инцидент с его девушкой

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин заявил, что клуб не станет наказывать нападающего Гочу Гогричиани за инцидент с его девушкой Кристиной Куддус.

«Стороны все свои разногласия разрешили в судебном порядке. Соответственно, у клуба нет никаких оснований для санкций. Гогричиани уже сыграл за вторую команду два матча, в последней встрече основной команды вышел на замену. Вопрос закрыт, Гоча — член клуба», — приводит слова Волженкина «Спорт-Экспресс».

6 октября девушка 22-летнего россиянина рассказала об избиении со стороны нападающего. Позднее стало известно, что калининградский клуб отстранил Гогричиани от тренировок.

Ранее девушка Гогричиани сообщила о том, что забрала заявление из полиции.