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«Балтика» не станет наказывать Гогричиани за инцидент с его девушкой

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Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин заявил, что клуб не станет наказывать нападающего Гочу Гогричиани за инцидент с его девушкой Кристиной Куддус.
«Балтика» не станет наказывать Гогричиани за инцидент с его девушкой
  • РИА Новости

«Стороны все свои разногласия разрешили в судебном порядке. Соответственно, у клуба нет никаких оснований для санкций. Гогричиани уже сыграл за вторую команду два матча, в последней встрече основной команды вышел на замену. Вопрос закрыт, Гоча — член клуба», — приводит слова Волженкина «Спорт-Экспресс».

6 октября девушка 22-летнего россиянина рассказала об избиении со стороны нападающего. Позднее стало известно, что калининградский клуб отстранил Гогричиани от тренировок.

Ранее девушка Гогричиани сообщила о том, что забрала заявление из полиции.

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