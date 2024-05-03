Власти Колумбии официально уведомили Израиль о разрыве дипотношений
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Об этом ведомство написало на своей странице в соцсети X.
«Министерство иностранных дел Колумбии сообщает, что вчера вербальная нота... была официально вручена послу Израиля в Колумбии», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что при этом работа консульств двух стран в Тель-Авиве и Боготе продолжится.
Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал президента Колумбии Густаво Петро антисемитом. Соответствующее высказывание он опубликовал после того, как стало известно, что Колумбия с 2 мая разрывает дипломатические отношения с Израилем.