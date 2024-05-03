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Ударивший девятилетнюю девочку в Люберцах оказался нелегальным мигрантом

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Прокуратура Московской области заявила, что ударивший девятилетнюю девочку в Люберцах мужчина использовал для пребывания на российской территории подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина.
Ударивший девятилетнюю девочку в Люберцах оказался нелегальным мигрантом
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В ходе проверки законности пребывания подозреваемого на территории Российской Федерации установлен факт использования подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Также отмечается, что суд принял решение арестовать его до 1 июня. Во время допроса он отказался от дачи показаний.

Ранее сотрудникам полиции удалось задержать напавшего на девятилетнюю девочку в подмосковных Люберцах. МВД опубликовало видео опроса с ним.

2 мая мама пострадавшей при нападении в Люберцах девочки рассказала RT о её состоянии.

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