Мама пострадавшей при нападении в Люберцах девочки рассказала о её состоянии

В подмосковных Люберцах мужчина беспричинно пинал чужие машины, а затем с размаху ударил ребёнка по лицу — от удара девятилетняя девочка упала на траву.

Как рассказала RT мама девочки, у ребёнка сильные ушибы и отёк носа.

«Дочка в более-менее нормальном состоянии. Он попал ей в нос. Переломов нет. Что это за человек, мы не знаем, никогда его не видели», — отметила она.

Момент нападения попал на камеры уличного видеонаблюдения. Кадры опубликовали в чате дома.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку по факту избиения девочки в Пермском крае.