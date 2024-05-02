Мама пострадавшей при нападении в Люберцах девочки рассказала о её состоянии
- RT
Как рассказала RT мама девочки, у ребёнка сильные ушибы и отёк носа.
«Дочка в более-менее нормальном состоянии. Он попал ей в нос. Переломов нет. Что это за человек, мы не знаем, никогда его не видели», — отметила она.
Момент нападения попал на камеры уличного видеонаблюдения. Кадры опубликовали в чате дома.
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку по факту избиения девочки в Пермском крае.