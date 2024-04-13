Бастрыкин проконтролирует ситуацию с избиением девочки в Пермском крае

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку по факту избиения девочки в Пермском крае.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«В СМИ сообщалось, что в городе Чайковском подростки избили девочку. Председатель СКР поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сироту в феврале этого года, когда в Каменске-Уральском Свердловской области семеро подростков избили 15-летнего сверстника из-за длинных волос.