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Бастрыкин проконтролирует ситуацию с избиением девочки в Пермском крае

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Глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку по факту избиения девочки в Пермском крае.
Бастрыкин проконтролирует ситуацию с избиением девочки в Пермском крае
  • AP
  • © Gavriil Grigorov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«В СМИ сообщалось, что в городе Чайковском подростки избили девочку. Председатель СКР поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сироту в феврале этого года, когда в Каменске-Уральском Свердловской области семеро подростков избили 15-летнего сверстника из-за длинных волос.

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