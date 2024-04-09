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Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении сироты в Свердловской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сироту в феврале этого года, когда в Каменске-Уральском Свердловской области семеро подростков избили 15-летнего сверстника из-за длинных волос.
Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении сироты в Свердловской области
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад», — следует из сообщения.

Уточняется, что семеро подростков повалили и избили ногами мальчика, так как им не понравилась его причёска. Избиение сняли на камеру и выложили в соцсети.

Инспекторы ПДН изучат медицинские документы для проведения судмедэкспертизы.

В марте Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента в Перми, где, по имеющимся данным, от издевательств подростков пострадал ребёнок.

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