Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении сироты в Свердловской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сироту в феврале этого года, когда в Каменске-Уральском Свердловской области семеро подростков избили 15-летнего сверстника из-за длинных волос.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад», — следует из сообщения.

Уточняется, что семеро подростков повалили и избили ногами мальчика, так как им не понравилась его причёска. Избиение сняли на камеру и выложили в соцсети.

Инспекторы ПДН изучат медицинские документы для проведения судмедэкспертизы.

В марте Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента в Перми, где, по имеющимся данным, от издевательств подростков пострадал ребёнок.