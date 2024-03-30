В Перми проверят сообщения об издевательствах подростков над ребёнком

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента в Перми. По имеющимся данным, от издевательств подростков пострадал ребёнок.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о противоправных действиях в отношении ребёнка в Перми. Проведение проверки поручено руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — заявили в СК.

Инцидент произошёл на детской площадке.

Ранее стало известно, что в Тюмени проверяют сообщения о группе подростков-хулиганов.