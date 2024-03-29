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В Тюмени проверяют сообщения о группе подростков-хулиганов

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В Тюмени проверяют сообщения о группе подростков, которые хулиганят в подъезде дома № 38 на улице Геологоразведчиков.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Прокуратура Тюменской области организовала проверку по изложенным фактам и поручила прокурору Ленинского округа города Тюмени дать оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям (бездействию) сотрудников правоохранительных органов», — заявили в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, передаёт «Вслух.ру».

Ранее сообщалось, что полиция задержала трёх подростков, которые на автомобиле дрифтовали у Вечного огня в Назрани.

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