В Тюмени проверяют сообщения о группе подростков-хулиганов

В Тюмени проверяют сообщения о группе подростков, которые хулиганят в подъезде дома № 38 на улице Геологоразведчиков.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Прокуратура Тюменской области организовала проверку по изложенным фактам и поручила прокурору Ленинского округа города Тюмени дать оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям (бездействию) сотрудников правоохранительных органов», — заявили в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, передаёт «Вслух.ру».

Ранее сообщалось, что полиция задержала трёх подростков, которые на автомобиле дрифтовали у Вечного огня в Назрани.