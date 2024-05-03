Меняйло: в Крыму троих срочников из Северной Осетии на лодке унесло в море

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что троих военнослужащих-срочников, прибывших на службу из Северной Осетии, унесло на лодке в открытое море в Крыму.

Об этом он написал в своём Telegram.

«30 апреля трое молодых людей... на резиновой вёсельной лодке, несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море», — сообщил Меняйло.

Уточняется, что о происшествии в МЧС сообщили их сослуживцы, которые были свидетелями происшествия.

По словам главы региона, в настоящий момент поиски продолжаются.

Ранее в Сириусе спасли троих туристов, попавших в морское течение на сапбордах.