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Избитая футболистом Гогричиани девушка сообщила, что забрала заявление

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Кристина Куддус, девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани, заявила, что забрала своё заявление из полиции.

«Я забрала заявление. Я спасла его, наверное, потому что я не зверь. Когда человек говорит такие страшные вещи и умоляет меня... На меня это сильно повлияло психологически», — цитирует Куддус «Спорт-Экспресс».

6 октября девушка 22-летнего россиянина рассказала об избиении со стороны футболиста. Позднее стало известно, что калининградский клуб отстранил нападающего от тренировок.

Ранее сообщалось, что Куддус обратилась в полицию после избиения со стороны Гогричиани.

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