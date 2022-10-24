Избитая футболистом Гогричиани девушка сообщила, что забрала заявление

Кристина Куддус, девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани, заявила, что забрала своё заявление из полиции.

«Я забрала заявление. Я спасла его, наверное, потому что я не зверь. Когда человек говорит такие страшные вещи и умоляет меня... На меня это сильно повлияло психологически», — цитирует Куддус «Спорт-Экспресс».

6 октября девушка 22-летнего россиянина рассказала об избиении со стороны футболиста. Позднее стало известно, что калининградский клуб отстранил нападающего от тренировок.

Ранее сообщалось, что Куддус обратилась в полицию после избиения со стороны Гогричиани.