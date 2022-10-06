Девушка Гогричиани обратилась в полицию после избиения со стороны игрока «Балтики»

Кристина Куддус, девушка нападающего калининградской «Балтики» Гочи Гогричиани, сообщила в полиции о домашнем насилии.

«Поступило заявление, которое было зарегистрировано в установленном законом порядке. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявили в УМВД России по Калининградской области.

6 октября девушка 22-летнего россиянина рассказала об избиении со стороны игрока.

Позднее стало известно, что «Балтика» отстранила Гогричиани от тренировок.