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Девушка Гогричиани обратилась в полицию после избиения со стороны игрока «Балтики»

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Кристина Куддус, девушка нападающего калининградской «Балтики» Гочи Гогричиани, сообщила в полиции о домашнем насилии.
Девушка Гогричиани обратилась в полицию после избиения со стороны игрока «Балтики»
  • © Соцсети Кристины Куддус, ФНЛ с Ильёвым

«Поступило заявление, которое было зарегистрировано в установленном законом порядке. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявили в УМВД России по Калининградской области.

6 октября девушка 22-летнего россиянина рассказала об избиении со стороны игрока.

Позднее стало известно, что «Балтика» отстранила Гогричиани от тренировок.

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