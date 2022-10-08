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Селюк: Борис Ротенберг готов стать новым спортдиректором «Локомотива»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал увольнение с поста спортивного директора московского «Локомотива» Томаса Цорна.

«Считаю, что Борис Ротенберг — лучшая кандидатура для этого. Если меня спросят, готов ли сам Борис, то я отвечу, что да. Теперь должны решить руководители. Тот же Юрий Сёмин говорил, что Боря — лучший вариант спортивного директора», — цитирует Селюка РИА Новости.

По его словам, Ротенберг обладает всеми необходимыми качествами для работы на должности спортивного директора «Локо».

«У него есть всё, чтобы работать. И экономическое образование, и знание ребят. Он не придёт грабить, у него репутация, которой он дорожит», — сказал Селюк.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

Сразу после матча руководство «Локомотива» объявило об увольнении главного тренера Йозефа Циннбауэра и Цорна.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее Ринат Билялетдинов заявил, что напрашивается кандидатура Сёмина на пост тренера «Локомотива».

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