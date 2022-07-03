Быков считает, что опыт Кравчука будет полезен хоккеистам ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Вячеслав Быков считает, что опыт двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Игоря Кравчука будет полезен игрокам армейского клуба.

«Он был очень хорошим защитником, у него огромный опыт как игрока, и его советы будут полезны хоккеистам. Если Сергей Фёдоров видит Кравчука в своём штабе, это хорошо», — цитирует Быкова ТАСС.

Он напомнил, что Кравчук играл в ЦСКА, знает хорошо историю клуба. Поэтому сотрудничество станет взаимовыгодным как для ЦСКА, так и для самого тренера.

Кравчук 2 июня сменил Евгения Корешкова в качестве помощника главного тренера московского клуба.

ЦСКА является действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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