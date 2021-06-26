«Пилоты останутся довольны»: российский этап «Формулы-1» в 2023 году пройдёт под Санкт-Петербургом

Руководство «Формулы-1» подтвердило, что в сезоне-2023 российский этап Гран-при пройдёт в Ленинградской области. Гонку примет автодром «Игора драйв», который в прошлом году получил высшую лицензию FIA. Сейчас ведётся подготовка дорожной карты по выполнению требований Международной автомобильной федерации. Первый российский пилот королевских гонок Виталий Петров поддержал это решение и выразил мнение, что гонщики останутся довольны новой трассой.

В 2023 году российский этап Гран-при «Формулы-1» переедет из Сочи в Ленинградскую область. Руководство королевских гонок заключило соответствующее соглашение с владельцами автодрома «Игора драйв», расположенного в Приозёрском районе. Эту информацию подтвердил президент Formula One Management Стефано Доменикали.

«Это итог интенсивной работы с нашими российскими партнёрами и детального изучения этой восхитительной трассы. Я впечатлён Санкт-Петербургом и уверен, что Гран-при России на «Игоре драйв» станет поразительным событием», — цитирует Доменикали официальный сайт «Игоры драйв».

В АНО «Росгонки», отвечающем за проведение российских этапов «Формулы-1», заявили, что сейчас совместно с властями Ленинградской области ведётся подготовка дорожной карты по выполнению требований Международной автомобильной федерации (FIA), а также создание необходимой инфраструктуры. На данный момент на территории автодрома расположено десять трасс (длина шоссейно-кольцевой — 4086 м), а вместимость комплекса составляет 50 тыс. человек.

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© igora.drive

«Появление в России ещё одного автодрома, обладающего лицензией на проведение автоспортивных мероприятий самого высокого уровня, только добавит интереса к автоспорту в стране. Но в любом случае на подготовку такого события необходимо время, поэтому ближайшие два года этап «Формулы-1» по-прежнему будет проходить в Сочи», — сообщил глава титульного спонсора российского этапа, банка ВТБ, Андрей Костин.

Информация о том, что российский этап может сменить свой адрес, появилась в сентябре 2019 года, когда строительство автодрома в Ленинградской области ещё не было завершено. Тогда британские СМИ сообщили, что Гран-при на новой трассе может состояться уже в 2021 году. И хотя как отечественные, так и зарубежные гонщики положительно отреагировали на эту новость, подтверждения она так и не получила.

После завершения строительства трассы FIA присвоила ей лицензию, позволяющую проводить все гонки под своей эгидой, за исключением «Формулы-1». Тогда же было заключено трёхлетнее соглашение с немецкой кузовной гоночной серией DTM, в соответствии с которым на трассе должен был состояться этап в 2020 году. Однако он, как и последующий в 2021-м, был отменён из-за пандемии.

В ноябре прошлого года «Игора драйв» получила разрешение на организацию гонок класса «Формула-1», тем самым став третьей трассой в России с высшей лицензией FIA. Помимо неё и «Сочи Автодрома», такое право имеет подмосковный Moscow Raceway.

В середине июня стало известно, что в оргкомитет российского этапа королевских гонок вошли губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор «Игоры драйв» Ян Полек. Это вновь породило слухи о том, что российский этап пройдёт в новом месте.

Первый российский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров положительно отреагировал на новость о грядущем переезде Гран-при в Ленобласть. Уроженец Выборга также выразил готовность лоббировать интересы этапа, если организаторы будут заинтересованы в его помощи.

«Это один из самых крупных и многофункциональных комплексов во всём мире. Сама трасса сделана на высочайшем уровне, нет никаких претензий. Я там неоднократно ездил, она очень быстрая, чем-то похожа на сочинскую. В целом думаю, что пилоты останутся довольны... Есть разные «эски» (повороты. — RT), которые необходимо проходить на большой скорости по всей ширине трассы», — приводит слова Петрова РИА Новости.

С его мнением согласился автоспортивный менеджер Николай Ветров, добавивший, что, в отличие от сочинской трассы, «Игору драйв» конструировали с прицелом на проведение соревнований высшего класса.

«Это правильное решение. Самое удобное место по логистике для всех, да и вообще красивый город. Думаю, будет правильно чередовать места проведения: год в одном, год в другом», — сказал Ветров «Чемпионату».

Организаторы поспешили успокоить тех, кто переживает за дальнейшую судьбу «Сочи Автодрома». По их словам, комплекс не только продолжит свою работу, но и получит новые функции.

«Сочи Автодром» продолжит функционировать не только как автоспортивный объект, но и получит новый виток развития. Мы сможем иначе подойти к вопросам использования площадки, так как многие ограничения, вызванные «Формулой-1», будут сняты», — цитирует ТАСС генерального директора «Росгонок» Алексея Титова.

Напомним, первый российский этап Гран-при «Формулы-1» прошёл в Сочи в 2014 году. Наибольшее количество побед — четыре из семи — в России одержал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Также триумфаторами здесь становились его партнёры по Mercedes — Нико Росберг и дважды Вальттери Боттас.

Соглашение между российской стороной и руководством «Формулы-1» рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне трасса в Краснодарском крае примет этап королевских гонок с 24 по 26 сентября.