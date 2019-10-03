Владелец трассы в Санкт-Петербурге опроверг информацию о переговорах с «Формулой-1»

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Совладелец санкт-петербургского автодрома «Игора драйв», известный гонщик и бизнесмен Владимир Васильев прокомментировал информацию СМИ о переговорах относительно проведения этапа «Формулы-1».
Владелец трассы в Санкт-Петербурге опроверг информацию о переговорах с «Формулой-1»
  • ©Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы не вели никаких переговоров по поводу «Формулы-1», это только слухи. Первая международная серия, которую мы принимаем, — это DTM», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Он отметил, что трасса получила категорию Grade 1, позволяющую принимать этапы «королевских гонок», однако это было сделано не ради «Формулы-1», а для привлечения внимания организаторов различных гоночных серий к трассе.

«На самом деле подать документы на первую категорию нам предложили руководители Международной автомобильной федерации, когда в прошлом году зимой приезжали посмотреть трассу. Мы рассматриваем проведение у себя ночных или суточных гонок», — добавил совладелец трассы.

В конце сентября появилась информация о том, что этап «Формулы-1» может быть перенесён из Сочи в Санкт-Петербург.

Ранее стали известны подробности контракта на проведение в России этапа DTM.

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